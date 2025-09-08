Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

  • 8 сеп 2025 | 14:07
  • 158
  • 0
Втори пореден успех за националите по баскетбол на колички на Европейското в Самоков

Българският национален отбор на колички постигна втори пореден успех на европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В “Арена СамЕлион” тимът на Денислав Иванов победи Чехия с 89:41 във втория си мач от турнира.

Ясин Ташдемир отново бе най-добър за България, след като оформи дабъл-дабъл - 39 точки и 18 борби плюс 8 асистенции. Рамазан Юксуз бе много полезен и регистрира трипъл-дабъл - 26 точки, 12 борби и 13 асистенции. Антон Фиков записа 16 точки в добавка към 6 борби.

Томаш Невечни завърши с 13 точки за Чехия. Ян Херман остана с 10.

Българите направиха серия от 10:2 още в началото след силен старт на Антон Фиков, Рамазан Юксуз и Ясин Ташдемир, за да поведат с 22:14 в края на първата част. През втория период националите на колички не спряха дотук и увеличиха аванса си до 22 точки, с което фиксираха 46:25 в своя полза на голямата почивка. В остатъка от срещата България не изпусна инициативата и достигна до победата, оформяйки крайното 89:41 в своя полза.

Националите на колички имат две победи в актива си в своята група А. Утре (9 септември) от 18.00 ч. България ще срещне Унгария.

Снимка: IWBF Europe / Facebook

