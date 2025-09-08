Нови 3 сблъсъка с българско участие днес в Ливърпул

Поредна порция вълнуващи мачове ни очакват днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Трима наши национали ще се качат на ринга в града на Бийтълс, в търсене на път към 1/4-финалната фаза.

Началото ще постави Алейна Мехмед. Дебютантката в категория до 80 килограма ще се изправи срещу полякинята Емилия Котерска. Мачът се очаква да започне около 15:15 часа.

Отличен старт за Радослав Росенов

Във вечерната сесия Радослав Росенов (60 кг) ще изиграе третата си среща на шампионата. 4-кратният носител на Купа „Странджа“ ще боксира срещу Айдер Абдураимов (Украйна), двукратен европейски първенец за младежи. Двубоят трябва да се проведе около 21:30 часа.

Програмата ще закрие Рами Киуан (75 кг). Европейският шампион ще стартира участието си с представителя на Индия Сумит Сумит. Мачът е предвиден да започне в 22:00 часа.

В двубой от категория до 65 килограма Викторио Илиев остави добри впечатления при дебюта си на Световно първенство за мъже. Европейският шампион за младежи игра без страх срещу Алмаз Озорбеков от Киргизстан, но отстъпи с 0:5 гласа на вицешампиона на Азия за мъже до 22 години.

Може да проследите срещите от Световното първенство в програмата на РИНГ и Voyo.