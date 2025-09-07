Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Николай Минков: За момента това са ни възможностите

Николай Минков: За момента това са ни възможностите

  • 7 сеп 2025 | 19:01
  • 475
  • 3

Защитникът Николай Минков бе силно разочарован от втората поредна загуба на България с 0:3. В Тбилиси “лъвовете” отстъпиха на Грузия с този резултат, след като го направиха преди няколко дни срещу Испания.

“Първите 15-20 минути започнахме добре. След това направихме доста детински грешки, които на това ниво, отбори като Грузия ги наказват. За пореден път показахме, може би, слаба концентрация”, коментира Минков след двубоя.

И Грузия ни отнесе
И Грузия ни отнесе

Относно първия гол той обясни: “Не съм го гледал. Всеки от нас има вина, щом сме допуснали гол. Не може да се винят дадени играчи. Целият отбор има вина - както за първия, така и за другите голове. Съжаляваме. За момента това са нашите възможности”.

“Тежко е, тежко е да се говори след такъв мач. Дойдохме с ясната идея да вземем поне точка. но втора тежка загуба за нас. Грузия са доста сериозен отбор. Вярваме си, но трябва да го покажем на терена. Само да говорим вътре в съблекалнята и в хотела как вярваме… Трябва да го покажем и на самия терен”, каза още Минков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129435
  • 448
Силен трансфер във Вихрен

Силен трансфер във Вихрен

  • 7 сеп 2025 | 15:42
  • 2360
  • 0
Херо: Очакванията на хората към националния отбор са много големи

Херо: Очакванията на хората към националния отбор са много големи

  • 7 сеп 2025 | 13:43
  • 2072
  • 3
Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

Левски разгроми ЦСКА във Вечното дерби при 16-годишните

  • 7 сеп 2025 | 12:34
  • 20011
  • 36
Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

Защитник на Своге се размина с трансфер в Румъния

  • 7 сеп 2025 | 11:56
  • 1493
  • 3
Стефан Пенсов: Странични фактори ни попречиха да вземем точка

Стефан Пенсов: Странични фактори ни попречиха да вземем точка

  • 7 сеп 2025 | 11:52
  • 1270
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 129435
  • 448
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 15044
  • 56
Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

Недялков пита: Къде ни играят футболистите?

  • 7 сеп 2025 | 18:25
  • 10579
  • 19
Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

Верстапен ликува на "Монца", нова спорна ситуация в Макларън

  • 7 сеп 2025 | 17:17
  • 29043
  • 18
Миланов: Трябва да си поемем отговорността

Миланов: Трябва да си поемем отговорността

  • 7 сеп 2025 | 18:13
  • 3454
  • 11
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Грузия изхвърли Франция

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 13297
  • 0