Николай Минков: За момента това са ни възможностите

Защитникът Николай Минков бе силно разочарован от втората поредна загуба на България с 0:3. В Тбилиси “лъвовете” отстъпиха на Грузия с този резултат, след като го направиха преди няколко дни срещу Испания.

“Първите 15-20 минути започнахме добре. След това направихме доста детински грешки, които на това ниво, отбори като Грузия ги наказват. За пореден път показахме, може би, слаба концентрация”, коментира Минков след двубоя.

И Грузия ни отнесе

Относно първия гол той обясни: “Не съм го гледал. Всеки от нас има вина, щом сме допуснали гол. Не може да се винят дадени играчи. Целият отбор има вина - както за първия, така и за другите голове. Съжаляваме. За момента това са нашите възможности”.

“Тежко е, тежко е да се говори след такъв мач. Дойдохме с ясната идея да вземем поне точка. но втора тежка загуба за нас. Грузия са доста сериозен отбор. Вярваме си, но трябва да го покажем на терена. Само да говорим вътре в съблекалнята и в хотела как вярваме… Трябва да го покажем и на самия терен”, каза още Минков.