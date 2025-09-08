Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс

Викторио Илиев отпадна от Световното първенство по бокс, което се провежда в Ливърпул, Англия. В първия кръг българинът, който е златен медалист от Европейското първенство за младежи, загуби с 0:5 съдийски гласа срещу шампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан).

Това беше дебют за 19-годишния Илиев на световен шампионат при мъжете.

По-рано в неделя Уилиам Чолов се класира за осминафиналите в турнира след обрат над японеца Го Вакая. В категория до 80 килограма българинът стигна до успех с 5:0 гласа.

Снимки: Sportal.bg