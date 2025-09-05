Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Норвегия
  3. Норвежкият селекционер призова за използването на по-бързи деца за гонене на топката

Норвежкият селекционер призова за използването на по-бързи деца за гонене на топката

  • 5 сеп 2025 | 19:49
  • 608
  • 0
Норвежкият селекционер призова за използването на по-бързи деца за гонене на топката

Норвежкият национален селекционер Столе Солбакен призова местната футболна федерация да използва по-бързи деца за гонене на топката извън терена, пише агенция Ройтерс. Отборът опитва да се класира за първи път от 1998 на световни финали и заема първо място в група I с шест точки пред Израел. Солбакен е на мнение, че по-бързото подновяване на играта ще помогне на отбора му да запази позицията си до края на квалификациите в зона Европа

"Това определено влияе върху ритъма. Ако искаме темпо в играта ни и не можем да намерим момчето, момичето или самата топка, то темпото спада. Трябва да се тренират такива неща и съм напълно сериозен. Това е проблем защото се губи минутка тук, губи се минутка там", заяви той, цитиран от Ройтерс. 

Норвегия ще приеме Молдова във вторник, като съперникът е на последното място с три загуби от три мача. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

Де Бройне няма проблем, че не е капитан на Белгия

  • 5 сеп 2025 | 15:57
  • 1674
  • 0
Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

Петима младежки национали на Люксембург са били хоспитализирани след катастрофа

  • 5 сеп 2025 | 15:50
  • 1076
  • 0
Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

Гюлер и Чалханоолу се заканиха, че испанците ги очаква тежка визита в Турция

  • 5 сеп 2025 | 15:40
  • 6403
  • 2
Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

Аржентинец от Реал Мадрид: Меси искаше да ме убие, но аз му се извиних

  • 5 сеп 2025 | 15:03
  • 13129
  • 6
Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

Дан Бърн: Пожелавам на Исак всичко най-хубаво, освен когато играем срещу Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 14:38
  • 3226
  • 0
КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

КОНМЕБОЛ дисквалифицира аржентински клуб от Копа Судамерикана

  • 5 сеп 2025 | 14:33
  • 1311
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

Успешен старт на европейските квалификации за България U21

  • 5 сеп 2025 | 20:01
  • 13198
  • 8
ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

ЦСКА отново вкуси победата макар и в контрола

  • 5 сеп 2025 | 19:35
  • 13702
  • 8
Съставите на Италия и Естония в първия мач на Гатузо начело на "скуадра адзура"

Съставите на Италия и Естония в първия мач на Гатузо начело на "скуадра адзура"

  • 5 сеп 2025 | 20:59
  • 1333
  • 0
Украйна - Франция, Дешан залага на впечатляваща атака

Украйна - Франция, Дешан залага на впечатляваща атака

  • 5 сеп 2025 | 21:02
  • 817
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 8955
  • 1
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 13359
  • 8