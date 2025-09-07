Присъствието на Тръмп забави финала на US Open

Началото на финала на US Open се забави заради допълнителни проверки за сигурност, свързани с посещението на събитието от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп.

WATCH: President Trump arrives at the men’s final at US Open in New York City pic.twitter.com/OFyqR5zodX — Fox News (@FoxNews) September 7, 2025

Представители от тайните служби бяха разположени около Националния тенис център "Били Джийн Кинг". Зрителите и представителите на медиите се бяха изправени пред значително по-строги проверки в последния ден на турнира от Големия шлем в Ню Йорк в сравнение с предишните дни.

Синер с брейк във втория сет на финала на US Open

В резултат на засилените мерки за сигурност организаторите забавиха старта на двубоя за титлата между италианеца Яник Синер и испанеца Карлос Алкарас с най-малко половин час.

Над 24 хиляди зрители трябва да заемат местата си на "Артър Аш Стейдиъм", поясниха организаторите.

Доналд Тръмп често е посещавал различни спортни събития с голяма популярност, включително и финала на Световното клубно първенство по футбол в САЩ по-рано през това лято.