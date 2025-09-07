Ценов: Испанците турдно ги стигахме, затова не ги фаулирахме

Дефанзивният халф на националния отбор Емил Ценов бе разочарован от загубата с 0:3 от Грузия. Полузащитникът се върна и към мача с Испания, като призна, че на моменти националите ни трудно са успявали да догонят съперниците.

И Грузия ни отнесе

“Имаше очевидна разлика в класите, но мачът можеше да тръгне в друга посока, ако бяхме реализирали положението на Марин. В тази група трудно могат да се постигат някакви добри резултати. Опитваме се, но в крайна сметка трябва да пробваме да играе и печеливш футбол. С Испания беше трудно да ги стигаме, за да ги фаулираме. Тежко е, че резултатите са такива, но за мен е радващо, че съм тук и се надявам да бъда викан и в следващите лагери и да помагам с каквото мога”, каза Ценов.