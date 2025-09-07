Популярни
  Грузия
  2. Грузия
  Треньор на грузинците: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата

Треньор на грузинците: При 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата

  • 7 сеп 2025 | 18:41
  • 433
  • 0

Помощникът на Вили Саньол в Грузия – Зураб Кизанишвили, остана доволен от видяното от своя тим по време на успеха с 3:0 над България. Специалистът подчерта разликите между двата тима по време на мача в Тбилиси и отличи характера на отбора му през първата част.

И Грузия ни отнесе
И Грузия ни отнесе

"Мачът стартира трудно и изненадващо за нас, не очаквахме подобна игра от българския отбор, но след това отборът ни се събуди и заиграхме футболът, който можем. Това беше нашата цел – да реализираме голове до полувремето и го направихме. Знаехме, че България ще опита да играе агресивно и го показа. Благодаря на играчите ми, че отговориха на това. До момента, в който резултатът беше 0:0 не се знаеше накъде ще тръгнат нещата, но Хвича реализира и всичко беше в наша посока. Видяхме пет промени в титулярния отбор на България, но след мача с Испания и идването тук очаквахме да има проблеми. Горе-долу нещата на българския тим се получиха, както ние ги мислехме. Успяхме да отбележим първите два гола и това помогна много“, заяви Завиташвили.

