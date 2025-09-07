Капитанът на Грузия: Можеше да вкараме повече голове

Звездата на Грузия Хвича Кварацхелия коментира победата с 3:0 над България. Капитанът на домакините вкара първия гол в мача.

“Беше важно да вкараме преди почивката. Стартът ни беше малко бавен, но постепенно започнахме да играем достатъчно дълго с топката. България се защитаваше добре в началото, но можеше да вкараме още голове”, заяви Кварацхелия пред БНТ.

И Грузия ни отнесе

Хвича сподели и радостта си от победата на националния отбор на Грузия по баскетбол на Европейското първенство: “Видяхме на екрана, че сме спечелили срещу Франция. Всички в Грузия могат да се бъдат много щастливи от резултатите на спортните ни отбори днес. Много се радваме за тях”.