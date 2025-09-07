Синер и Алкарас ще си оспорват и първото място в света

Финалът на US Open между Яник Синер и Карлос Алкарас в неделя ще определи не само последния трофей от Големия шлем за сезона, но и новия №1 в ранглистата на АТР.

Синер държи върха вече 65 поредни седмици, откакто го завоюва на 10 юни 2024 г., когато стана първият италианец в историята, достигнал до №1. Сега 24-годишният тенисист ще играе финал, в който победителят взима всичко – титлата и върха в ранглистата – срещу основния си съперник.

Мястото е символично, тъй като именно в Ню Йорк Алкарас стана най-младият №1 в историята, след като спечели US Open през 2022 г. Тогава финалът срещу Каспър Рууд също беше „мач за всичко“, а испанецът триумфира с първата си титла от Големия шлем.

Алкарас за последно бе №1 на 10 септември 2023 г., като общо е прекарал 36 седмици на върха. През 2022 г. той завърши сезона като №1 в света, печелейки отличието.

22-годишният испанец влиза във финала с аванс 9-5 срещу Синер. Двамата се срещнаха и в последните два финала от Големия шлем – Алкарас спаси три мачбола и спечели на „Ролан Гарос“, докато Синер взе реванш с титла на „Уимбълдън“.