България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
  Копривленски не даде шанс на Краля на бургерите

  • 7 сеп 2025 | 17:34
  • 643
  • 0

Най-добрият български кикбоксьор Стоян Копривленски започна участието си в квалификационния турнир за световната титла от сериите К-1 по най-добрия начин. Световният шампион от сериите K-1 през 2024 година победи със съдийско единодушие - 3:0 Денис Цапу, известен с прякора си Краля на бургерите, в големия сблъсък в японската столица Токио.

С победата си Снайпера се класира за финалния турнир за световната титла, който ще се проведе през ноември и ще определи новия шампион K-1.

С тази победа Стоян вече има 26 триумфа от 35 мача. Последният му беше в родния Бургас на гала вечерта BRAVE 97, когато българската кикбокс звезда зарадва публиката с победа с нокаут след коляно в лицето във втория рунд срещу Кубилай Тархан.

Стоян Копривленски мина кантара преди К-1 в Токио
Стоян Копривленски мина кантара преди К-1 в Токио

Молдовецът Цапу се беше заканил да нокаутира актуалния шампион. Това не само на се случи, но и беше далеч от реалността.

Още в първия рунд 31-годишният бургазлия доминираше и нанесе тежък удар с коляно в челюстта на Цапу, което беше прието с бурни аплодисменти от публиката. Молдовецът официално беше предупреден, след като многократно задържаше непозволено краката на българина при опит за кик.

Във втория рунд картината не се промени и Копривленски продължи с тежките атаки, но въпреки че търсеше нокаут, опонентът му показа добра защита и не позволи сериозен контакт. От своя страна в края на този втори рунд, Цапу се съживи и опита да вземе преимущество, но отново действаше повече с непозволени средства, отколкото с позволени, но този път съдията се въздържа от ново предупреждение.

В третия рунд двамата редуваха преимущество и въпреки отчаяния опит на Цапу да стигне до някакъв обрат, такъв не беше възможен. Стоян на практика излезе от ринга без каквито и да е щети, като гардът му работеше почти безотказно.

Логично, след видяното съдиите дадоха гласовете си единодушно на Снайпера.

Стоян Копривленски се класира за финалите за световната титла в К-1, които ще бъдат през ноември, отново в Токио. Миналата година той победи една от легендите в спорта Буакау, а след саморазправата с още двама на ринга, накрая вдигна шампионския трофей.

Тази година победителите в квалификациите също спечелиха трофей, а неотлъчно до Стоян до ринга, а след това и на него с българското знаме бяха неговите треньори от Нидерландия.

btvsport.bg

