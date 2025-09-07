Популярни
България допусна тежка загуба и от Грузия - на живо от Тбилиси след 3:0 с мнението на Владимир Манолков и Ангел Станков
Чолов със силен дебют на Световното по бокс

  • 7 сеп 2025 | 17:20
  • 531
  • 0
Чолов със силен дебют на Световното по бокс

Уилиам Чолов направи силен дебют на Световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София се класира за осминафиналите след обрат над японеца Го Вакая.

В категория до 80 килограма българинът стигна до успех с 5:0 гласа и на 9 септември ще се изправи срещу Аминиаси Саратибау от Фиджи.

Чолов, който е многократен европейски и световен медалист при подрастващите, влезе малко по-плахо в срещата. Той отстъпи в първия рунд, но се разигра във втория и изравни резултата. Така всичко опря до третата част, която бе спечелена категорично от българския национал. Чолов показа много по-голяма класа и пласира серия от комбинации, за да вземе победата срещу вицешампиона от Световната купа.

Довечера ще има още един мач с българско участие. Викторио Илиев в категория до 65 килограма, също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

