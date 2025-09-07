Популярни
Хавиер Ибаниес показа класата си в Ливърпул

  • 7 сеп 2025 | 15:20
Хавиер Ибаниес показа класата си в Ливърпул

С много класа и самочувствие Хавиер Ибаниес си проправи път към 1/8-финалите на Световното първенство по бокс в Ливърпул.

Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж записа убедителна победа в първия си мач в категория до 55 килограма на шампионата на планетата. Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев той срази с 4:0 гласа американеца Орландо Замора-Гарсия. Българският национал проведе много убедително срещата. Той взе леко предимство в първия рунд, вдигна нивото значително във втория, а в третия се забавлява на ринга по пътя към успеха. За място на четвъртфиналите Хавиер ще се изправи срещу ирландеца Патси Джойс. Съперникът му е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024. Двубоят им ще се играе в следобедната сесия на 9 септември. Малко по-късно днес предстои дебюта на Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа. Във вечерната сесия имаме още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан).

Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

Може да проследите изявите им и всички мачове на Световното първенство по бокс пряко в ефира на RING и на VOYO.

