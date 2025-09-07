Популярни
  3. Даниил Медведев ще работи с шведския треньор Томас Йохансон

  • 7 сеп 2025 | 15:08
  • 301
  • 0
Бившият №9 в света Томас Йохансон (Швеция) ще бъде новият треньор на руския тенисист Даниил Медведев, съобщи журналистът Беноа Майлин в социалните мрежи. Австралиецът Рохан Гьоцке също ще се присъедини към щаба на Медведев.

Йохансон спечели Откритото първенство на Австралия през 2002 година, а като треньор е работил с датчанката Каролин Возняцки и с белгиеца Давид Гофен. Гьотцке е бил в щаба на победителя от "Уимбълдън" през 1996-а Рихард Крайчек.

По-рано френският треньор Жил Сервара обяви края на сътрудничеството си с Медведев. Руският тенисист отпадна от Откритото първенство на САЩ в първия кръг. Под ръководството на французина той спечели 20 турнира под егидата на  Асоциацията на тенисистите професионалистите (АТП), припомня ТАСС.

