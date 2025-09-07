Популярни
»
  Sportal.bg
  Бойни спортове
  Нова порция вълнения с българските боксьори днес в Ливърпул

Нова порция вълнения с българските боксьори днес в Ливърпул

  • 7 сеп 2025 | 11:26
  • 350
  • 0
Нова порция вълнения с българските боксьори днес в Ливърпул

Нови емоционални моменти ни очакват днес на Световното първенство по бокс в Ливърпул. Трима български национали ще се качат на ринга в града на „Бийтълс“ в търсене на нови успехи по пътя към медалите.

Програмата ще открие олимпийският бронзов медалист от Париж – Хавиер Ибаниес. Около 14:45 часа той ще се изправи срещу американеца Орландо Замора-Гарсия. Мачът е в категория до 55 килограма.

След него, около 16:00 часа, дебют на Световно първенство ще запише Уилиам Чолов. При 80-килограмовите многократният ни европейски шампион за младежи ще има за съперник японеца Го Вакая, сребърен медалист от Световна купа.

Във вечерната сесия имаме още един представител. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от Европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

Може да проследите изявите им и всички мачове на Световното първенство по бокс пряко в ефира на RING и на VOYO.

