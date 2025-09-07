Светислав Пешич: Никой не обича да губи, трудно е за всички

Старши треньорът на националния отбор на Сърбия по баскетбол за мъже Светислав Пешич призна, че тимът му не е изглеждал по най-добрия начин при загубата от Финландия на осминафиналите на Европейското първенство в Рига (Латвия).

"Когато играеш в турнир като този, трябва да си в по-добра физическа форма. Сред тима влезе вирус, но това не е извинение. Съперниците ни виждат като фаворити и нямат какво да губят", каза Пешич, цитиран от sportskacentrala.com.

Попитан дали причината за слабото представяне е лошата защита, селекционерът на сръбския състав коментира: "Дадохме всичко от себе си в момента. Не загубихме заради една конкретна причина. През втората четвърт имахме баланс в играта, те стреляха 1/10 от тройка и имаха само две борби в нападение. След това не продължихме по този начин и се случи поражението."

"Дори не сме мислили какво ще се случва след първенството, защото всички бяхме концентрирани върху Еврошампионата. Всичко трябва да се анализира умно и осъзнато. Намерихме решения след предишните загуби и бяхме по-добри. Никой не обича да губи. Трудно е за всички, трудно е и за нас, мисля и за нашите фенове", добави Светислав Пешич.