Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав

  • 7 сеп 2025 | 09:42
  • 435
  • 0
Двамата чужденци от Иран, които са в състава на мъжкия отбор на Дея спорт за новия сезон във волейболния елит, вече са в Бургас.  

Високият 213-сантиметрият Мохамад  Реза Хозоори и Хади Шоркаби, висок 207 см, получиха своите работни визи, като могат да се включат пълноценно в редиците на новия си тим.  

Вчера, в празничния ден, двамата централни блокировачи тренираха с тима, като заниманието бе във фитнеса.  

„Водим подготовка в зала с топка и във фитнеса. Вече сме в почти пълен състав. Отсъства единствено младият ни диагонал Георги Бъчваров, който получи травма по време на световното първенство в Китай. Надявам се скоро и той да бъде в състояние да тренира“, коментира за BGvolleyball.com старши треньорът Георги Димитров, който ще води волейболистите на Дея за новия сезон.  

