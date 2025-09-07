Иранските гиганти на Дея пристигнаха, тимът е. в почти пълен състав

Двамата чужденци от Иран, които са в състава на мъжкия отбор на Дея спорт за новия сезон във волейболния елит, вече са в Бургас.

Високият 213-сантиметрият Мохамад Реза Хозоори и Хади Шоркаби, висок 207 см, получиха своите работни визи, като могат да се включат пълноценно в редиците на новия си тим.

Вчера, в празничния ден, двамата централни блокировачи тренираха с тима, като заниманието бе във фитнеса.

Дея спорт започва подготовка на пясъка без двамата иранци

„Водим подготовка в зала с топка и във фитнеса. Вече сме в почти пълен състав. Отсъства единствено младият ни диагонал Георги Бъчваров, който получи травма по време на световното първенство в Китай. Надявам се скоро и той да бъде в състояние да тренира“, коментира за BGvolleyball.com старши треньорът Георги Димитров, който ще води волейболистите на Дея за новия сезон.