Дея спорт започва подготовка на пясъка без двамата иранци

  • 24 авг 2025 | 17:29
  • 249
  • 0
Волейболистите на Дея спорт (Бургас) стартират подготовка от понеделник. Ще липсват двамата гиганти от Иран - 213-сантиметровият Мохамад Реза Хозоори и Хади Шоркаби, висок 207 см. Дуото централни блокировачи още чака за работни визи.

Цветелин Цветанов  е следващото ново попълнение на Дея
"Още нямат и туристически, за които подадоха отдавна документи, за да влязат в страната. Дано се случи скоро, за да хванат поне част от подготовката на отбора", заяви собственикът и президент на Дея д-р Александър Маджуров.

По програма, изготвена от новия кондиционен специалист Михаил Капитанов, тренировките в продължение на 10 дни ще бъдат предимно на пясъка на морската ивица в Бургас. В отбора са бившите национали Валентин Братоев и Николай Учиков. Чака се посрещачът от Косово Ерион Байрами.

Велизар Маджаров "24 часа"

