Ивайло Иванов ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Мондиал 2025

Българският международен съдия Ивайло Иванов получи ново голямо признание от Международната федерация по волейбол (FIVB). Той ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Световното първенство за жени в Тайланд.
В Банкок битката за третото място ще е между отборите на на Япония и Бразилия. Двубоят е днес, 7 септември, от 11:30 часа.
Назначението идва само ден, след като Иванов бе първи съдия и в полуфиналния сблъсък Турция - Япония 3:1, където се справи безупречно в един от най-напрегнатите мачове на турнира.
Днес Иванов ще бъде първи съдия, а негов помощник ще е Ксения Юркович от Хърватия.
СНИМКИ: volleyballworld.com