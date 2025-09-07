Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ивайло Иванов ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Мондиал 2025

Ивайло Иванов ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Мондиал 2025

  • 7 сеп 2025 | 08:44
  • 177
  • 0

Българският международен съдия Ивайло Иванов получи ново голямо признание от Международната федерация по волейбол (FIVB). Той ще ръководи двубоя за бронзовите медали на Световното първенство за жени в Тайланд.

В Банкок битката за третото място ще е между отборите на на Япония и Бразилия. Двубоят е днес, 7 септември, от 11:30 часа.

Назначението идва само ден, след като Иванов бе първи съдия и в полуфиналния сблъсък Турция - Япония 3:1, където се справи безупречно в един от най-напрегнатите мачове на турнира.

Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025
Историческо! Турция обърна Япония и ще играе за титлата на Мондиал 2025

Днес Иванов ще бъде първи съдия, а негов помощник ще е Ксения Юркович от Хърватия.

СНИМКИ: volleyballworld.com

