Гранойерс и Себайос спасиха три мачбола и вдигнаха титлата при мъжките двойки на US Open

Марсел Гранойерс и Хорасио Себайос спасиха три мачбола и спечелиха драматично с 3:6, 7:6 (4), 7:5 срещу Джо Салисбъри и Нийл Скупски във финала на двойки при мъжете на Откритото първенство по тенис на САЩ.

Титлата от Големия шлем е втора за Гранойерс и Себайос през настоящия сезон. Испанецът и аржентинецът, които са на пето място в схемата, победиха британците и в решителния двубой на Ролан Гарос през юни. Няколко седмици след това Салисбъри и Скупски загубиха на четвъртфиналите на Уимбълдън от същите противници.

Марсел Гранойерс и Хорасио Себайос, които загубиха финала на Откритото първенство на САЩ през 2019 година, направиха обрат, след като отстъпиха в първия сет. В десетия гейм на третата част Салисбъри и Скупски водеха с 5:4 и 40:0 при начален удар за испано-аржентинския дует. Тогава Гранойерс и Себайос спасиха три мачбола и малко по-късно на свой ред завършиха обрата при втората си възможност. Крайното 7:5 в третия сет дойде след два часа и 25 минути игра под покрива на корт "Артър Аш".

Решителният пробив в двубоя дойде в 11-ия гейм на последната част, когато Гранойерс и Себайос се възползваха от импулса в играта си, дошъл след успеха със 7:4 в тайбрека на втория сет.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages