Николай Христозов: Нямаме право да подценяваме

Утре Сливнишки герой (Сливница) приема Пирин (Гоце Делчев). Срещата е от шестия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме срещу отбор, който не е спечелил дори точка от началото на сезона. Това не е отправна точка за нас. Все някога ще спрат негативната си серия. Нямаме право да подценяваме никой. Трябва да излезем максимално подготвени за двубоя. Имаме млади футболисти, на които им липсва опит. Ще е труден мач. Целта е ясна – победа“, коментира пред Sportal.bg Николай Христозов, треньор на Героя.