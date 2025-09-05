Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Черноморец (Балчик)
  3. Ивайло Станчев: В отлична форма са

Ивайло Станчев: В отлична форма са

  • 5 сеп 2025 | 13:04
  • 273
  • 0
Ивайло Станчев: В отлична форма са

Черноморец (Балчик) играе утре с Доростол в Силистра. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„След ценната победа в последния кръг, нашият отбор насочва поглед към следващото предизвикателство – гостуване в Силистра. Доростол е в отлична форма и в серия от две поредни победи. Добре организиран и труден за пробиване отбор. Очаква ни нелеко изпитание, но вярваме в силите си. Трябва да демонстрираме самочувствие, да играем уверено и да покажем, че можем да спечелим на трудно място за гостуване. След тежкия мач в сряда, е важно играчите ни да се възстановят максимално бързо. Имаме и няколко кадрови проблеми“, коментират пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

Локо (Пловдив) очаква още чужденци

  • 5 сеп 2025 | 09:27
  • 924
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

Официално: ЦСКА 1948 представи национал на Беларус

  • 5 сеп 2025 | 09:13
  • 5391
  • 2
Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

Ас на Лудогорец се завръща в игра след паузата

  • 5 сеп 2025 | 09:10
  • 1876
  • 3
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13650
  • 2
Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си

  • 5 сеп 2025 | 01:39
  • 15854
  • 13
Божинов: Направо настръхнах

Божинов: Направо настръхнах

  • 5 сеп 2025 | 00:39
  • 7069
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 1357
  • 1
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 13650
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 3800
  • 0
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 14398
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 3730
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 5952
  • 0