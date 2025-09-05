Ивайло Станчев: В отлична форма са

Черноморец (Балчик) играе утре с Доростол в Силистра. Срещата е от четвъртия кръг на Североизточната Трета лига.

„След ценната победа в последния кръг, нашият отбор насочва поглед към следващото предизвикателство – гостуване в Силистра. Доростол е в отлична форма и в серия от две поредни победи. Добре организиран и труден за пробиване отбор. Очаква ни нелеко изпитание, но вярваме в силите си. Трябва да демонстрираме самочувствие, да играем уверено и да покажем, че можем да спечелим на трудно място за гостуване. След тежкия мач в сряда, е важно играчите ни да се възстановят максимално бързо. Имаме и няколко кадрови проблеми“, коментират пред Sportal.bg Ивайло Станчев, треньор на Черноморец.