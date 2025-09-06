Зрелищен мач в лека категория бе добавен към картата на Том Аспинал срещу Сирил Ган

Матеуш Ребецки се изправя срещу Лудовит Клайн на UFC 321 през октомври.

Към бойната карта на UFC 321 беше добавен двубой, който не е за изпускане.

Майк Хек от MMA Fighting потвърди чрез източници, запознати с мача, че бойците в лека категория Матеуш Ребецки (20-3) и Лудовит Клайн (23-5-1) ще се изправят един срещу друг на предстоящото pay-per-view събитие на 25 октомври в Абу Даби. За срещата първоначално съобщи Eurosport.

Ребецки допусна загуба в мач, определен за „Битка на вечерта“, от Крис Дънкан през август. Този двубой остави и двамата бойци сериозно пострадали след края на трите рунда. Загубата влоши статистиката на Ребецки в UFC до 4-2.

Клайн също загуби с решение в последната си поява, отстъпвайки с единодушно съдийско решение на Матеуш Гамрот, който е в топ 15 на лека категория. Преди този неуспех Клайн беше в серия от четири поредни победи и седем поредни двубоя без загуба (6-0-1). Той има забележителни победи над Тиаго Мойзес и Игнасио Бахамондес.

Събитието UFC 321 ще бъде оглавено от два мача за титли. В главното събитие шампионът в тежка категория Том Аспинал ще защитава пояса си срещу Сирил Ган, докато в подглавния двубой Вирна Жандироба и Макензи Дърн ще се бият за вакантната титла в категория „сламка“.