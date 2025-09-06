Популярни
Зрелищен мач в лека категория бе добавен към картата на Том Аспинал срещу Сирил Ган

  • 6 сеп 2025 | 18:30

  • 6 сеп 2025 | 18:30


Матеуш Ребецки се изправя срещу Лудовит Клайн на UFC 321 през октомври.

Към бойната карта на UFC 321 беше добавен двубой, който не е за изпускане.

Майк Хек от MMA Fighting потвърди чрез източници, запознати с мача, че бойците в лека категория Матеуш Ребецки (20-3) и Лудовит Клайн (23-5-1) ще се изправят един срещу друг на предстоящото pay-per-view събитие на 25 октомври в Абу Даби. За срещата първоначално съобщи Eurosport.

Ребецки допусна загуба в мач, определен за „Битка на вечерта“, от Крис Дънкан през август. Този двубой остави и двамата бойци сериозно пострадали след края на трите рунда. Загубата влоши статистиката на Ребецки в UFC до 4-2.

Клайн също загуби с решение в последната си поява, отстъпвайки с единодушно съдийско решение на Матеуш Гамрот, който е в топ 15 на лека категория. Преди този неуспех Клайн беше в серия от четири поредни победи и седем поредни двубоя без загуба (6-0-1). Той има забележителни победи над Тиаго Мойзес и Игнасио Бахамондес.

Събитието UFC 321 ще бъде оглавено от два мача за титли. В главното събитие шампионът в тежка категория Том Аспинал ще защитава пояса си срещу Сирил Ган, докато в подглавния двубой Вирна Жандироба и Макензи Дърн ще се бият за вакантната титла в категория „сламка“.

