400 атлети отбелязаха Съединението с щафетен маратон в София

Над 400 участници стартираха днес в 11-ото издание на София Екиден Маратон 2025. Атлетическото състезание е посветено на годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Дисциплината щафетен маратон е официално призната от Международната федерация по лека атлетика.

Бегачите преминаха през булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“ и „Черни връх“, като отборите бяха съставени от по шестима души, които се състезаваха под формата на щафета в класическата маратонска дистанция от 42.195 км. Постовете бяха разпределени последователно на 5 км, 10 км, 5 км, 10 км, 5 км и 7.195 километра.

Стартът на маратона бе даден от посланика на Япония в България Мичигами Хисаши, който поздрави присъстващите и изтъкна ролята на подобни събития за съхраняване паметта на нацията. Тази година на победителите в категорията „Щафета – Свободно смесена“ бяха връчени възпоменателни тениски от посолството на Япония в България. Отпред, заедно със символите на Япония - планината Фуджи и цветовете на японската вишна „сакура“, са изобразени националните флагове и националните цветя на двете държави. Авторската калиграфия отдолу е изписана лично от японския посланик Мичигами и носи посланието: „Отвъд трудните ситуации и гъстите облаци се простира ясното небе и светлото бъдеще.“ Това е и неговото послание към всички участници в тазгодишния Екиден маратон.

Наред с редица водещи наши атлети, сред участниците имаше много любители, представители на различни корпорации, както и на дипломатически корпус в страната. Българската армия проведе в рамките на състезанието своето Държавно отборно първенство, в което сега участваха 12 представителни отбора от различни родове войски. Малко след началото на бягането стартира и състезание за деца – щафета 4 х 400 метра.

Ето и призьорите на София Екиден маратон 2025:

Категория „Смесени отбори“ (4 мъже с 2 жени): АКАДЕМИЯТА (02.25:34 ч), ВСК СпортМО (02.43:10) Adidas Runing Team (02.45:14)

Категория „Мъже отворена“: West park All stars (02:26:04), Troyan Tag Team (02:40:56), КУБЕ (02:44:07)

Категория „Свободно смесена“: Sonic Boom Squad - Лабрадор 5 (02.37:11), Летящите спагети (02.39:45), Адреналин (02.41:39)

Категория „Жени отворена“: D Pawer Six (02.54:19), Free Electron (03.28:46)

Категория „Държавни структури“: ВСК СпортМО София (02.43:10) Академия на МВР 1(02.44:41) ВСК Стрямци-61 Карлово (02.46:34)

Категория „Корпоративни“: Asics FrontRunner (02.59:02), Sport Vision (03:29:29), MiS Bulgaria (03:38:26 ч)

Първият „Екиден маратон“ се провежда през далечната 1917 г. в Япония и от тогава набира световна популярност като достъпно и атрактивно масово спортно събитие по целия свят. Наименованието на състезанието не е случайно - думата „екиден“ се формира от две японски думи: „еки“- пост и „ден“ – предаване. Организатор на събитието е Спортен клуб „София Европа“, с подкрепата на Фондация „София - европейска столица на спорта“, Българска федерация „Спорт за всички“, клуб “5kmrun”. Маратонът по традиция се провежда под патронажа на Посолството на Япония в България.