bTV ще излъчи българския финал на US Open

bTV придоби правата и ще излъчи българския финал на юношеския US Open между Иван Иванов и Александър Василев. Мачът ще започне в 18:00 ч. българско време на корт 12. Студиото преди двубоя е с начален час 17:30 ч.

До момента на турнир от Големия шлем не е имало изцяло български финал. Двамата не са се срещали и на официални мачове при юношите до момента. Иванов и Василев имаха такъв шанс преди два месеца, когато 16-годишният Иванов стана шампион на "Уимбълдън". Тогава Василев игра на полуфинал, но не успя да стигне до мач за трофея.

Това ще е пети финал с участието на българи на Откритото първенство на САЩ. Григор Димитров е последният ни шампион при юношите на US Open. Той печели през 2008 г., а преди него, но при девойките, титлата са печелили Катерина Малеева (1984 г.) и Магдалена Малеева (1990 г.). Мануела Малеева пък има титла от Ню Йорк през 1984 г., но при смесените двойки и не при подрастващите. Тя триумфира в тандем с американеца Том Гъликсън.