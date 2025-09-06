Популярни
Том Аспинал и Сирил Ган застанаха лице в лице за първи път преди битката за титлата на UFC 321

  • 6 сеп 2025 | 16:00
  • 344
  • 0

Звездите на UFC в тежка категория се изправиха един срещу друг в Париж.

Том Аспинал и Сирил Ган официално поеха по пътя към сблъсъка си за шампионския пояс в тежка категория.

Главните действащи лица на UFC 321 застанаха лице в лице за първи път в петък в Париж след пресконференция, която даде начало на подготовката за основното събитие на 25 октомври в Абу Даби.

По време на пресконференцията нямаше особени словесни нападки, като това се пренесе и в срещата им лице в лице, която започна с уважително ръкостискане. Аспинал и Ган от години настояваха да се бият помежду си, но между тях не се усещаше враждебност, докато стояха на сантиметри един от друг.

Аспинал (15-3) ще защитава безспорната титла на UFC в тежка категория за първи път, след като през последните две години носеше статут на временен шампион. Той бе издигнат до безспорен шампион след оттеглянето на Джон Джоунс, който се оттегли от състезанията като шампион през юни.

Ган (13-2) също е бивш временен шампион, но се провали два пъти в опитите си да стане безспорен такъв. На UFC 270 Ган загуби с решение от Франсис Нгану, а след това на UFC 285, когато Нгану вече не беше в картинката, Ган беше победен чрез събмишън за малко повече от две минути от Джоунс, който спечели овакантения пояс.

