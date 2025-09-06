Пет българки играха в контрола за 5-ия в Италия

Пет български волейболистки играха в контрола за 5-ия отбор в Италия от миналия сезон - Валефолия Мегабокс.

Магабокс Онулати дел Совио Валефолия, както ще е цялото име на отбора през този сезон изигра двустранна игра срещу новака в германската Бундеслига ТВ Планег-Краилинг.

Срещата в зала “Пала Мегабокс” беше първи тест за тима на Андреа Пистола в подготовката за новия сезон в Серия А1.

В центъра на вниманието попаднаха 5 български волейболистки.

Към отбора вече се присъедини националката Микаела Стоянова (диагонал), която пристигна в Италия след участие на Световното първенство.

Централната блокировачка Цветомира Миткова, както и Микаела Стоянова, ще играят през целия сезон във Валефолия.

В мача участие взеха и 3 волейболистки от Левски София – Лиана Василева (разпределителка), Мария Златанова (посрещачка) и Габриела Жекова (посрещачка). Те се включиха в четвъртия и 5-ия гейм като част от съвместната програма за сътрудничество между двата клуба. Трите млади състезателки се връщат у нас днес, но преживяха ценна седмица с елитен италиански тим.

„Беше първият път, в който играхме заедно. Момичетата показаха правилно отношение и добра нагласа. Имаме още много работа, особено в изграждането на връзката между новия разпределител и нападателките. Радвам се и на сътрудничеството с „Левски София“ – българките бяха много ценни в този период, когато част от нашите състезателки бяха заети с националните си отбори“, коментира пред клубния сайт старши треньорът Андреа Пистола.

В Италия бе още една волейболистка на Левски София Божидара Иванова, която лекува контузия.