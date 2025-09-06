Популярни
В ПСЖ бесни след случилото се на мача на Франция вчера

  • 6 сеп 2025 | 14:31
  • 3935
В Пари Сен Жермен са бесни от контузиите на Усман Дембеле и Дезире Дуе, съобщава френската преса тази сутрин. Причина за това е, че от щаба на парижани са предупредили отговорните фактори в националния отбор, че Дембеле има мускулни проблеми и натрупана умора, което повишава многократно възможността за евентуална травма. Шампионите са уверени, че техните препоръки са били пренебрегнати при определянето на стратегията за мача и футболистите, които да играят.

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026
Вчера “петлите” дадоха старт на световните квалификации с гостуване на Украйна във Вроцлав, в което спечелиха с 2:0. Лошата новина за Дидие Дешан обаче бяха травмите на двамата атакуващи футболисти на шампиона на Европа и Лига 1. Дезире Дуе стартира срещата като титуляр, но получи травма и на почивката бе заменен от своя съотборник в ПСЖ Усман Дембеле. Именно фаворитът за “Златната топка”, който също имаше физически проблеми, получи разтежение и на свой ред бе сменен десетина минути преди края на редовното време. Тази сутрин стана ясно, че Дезире Дуе е освободен от лагера на Франция, но няма подобна информация за бившия играч на Барселона. След двубоя с Украйна пък Дешан бе категоричен, че информациите от лекарския щаб на националния тим са били, че играчите са напълно готови за игра.

Снимки: Gettyimages

