Дешан: Имахме много за губене

Старши треньорът на националния отбор на Франция Дидие Дешан заяви, че тимът му е доминирал срещу Украйна при успеха с 2:0 в полския град Вроцлав в среща от група D на квалификациите за Мондиал 2026 с попадения на Майкъл Олисе и Килиан Мбапе. Французите имаха сериозна доминация през първата част, но след почивката далеч не бяха толкова убедителни срещу украинците, които също пропиляха добри шансове да достигнат до равенството.

"Доминирахме през първото полувреме и можехме да вкараме още един гол, след което се затруднихме за кратко. Но несъмнено имаме толкова много атакуващ талант. Имахме и много за губене, така че е добре да започнем тази квалификационна кампания с победа", добави селекционерът на Франция.

Франция реши трудния тест Украйна и стартира успешно квалификациите за Мондиал 2026

Авторът на втория гол в двубоя Килиан Мбапе се изказа в подобен тон. Капитанът на Франция се разписа в края на срещата, с което до голяма степен сложи точка на спора, а също така пропиля още поне две отлични възможности за попадение.

"Можехме да вкараме още попадения. Аз самият пропуснах няколко възможности, така че има място за подобрение. Това е добро, солидно начало.", заяви Мбапе след първата среща на "петлите" от световните квалификации и допълни.

