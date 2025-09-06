Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

  • 6 сеп 2025 | 14:12
  • 64
  • 0
Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл в Сърбия

Българката Юлия Стаматова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 6 Стаматова отстъпи пред втората в схемата представителка на домакините Драгиня Вукович с 1:6, 1:6 за 42 минути.

Стаматова не е играла за титла на сингъл във веригата на Международната федерация по тенис ITF от октомври 2023 година във Бад Валтерсдорф.

По-късно днес на финала на двойки българките Дария Великова и Алекса Каратанчева излизат срещу поставените под номер 1 представителки на домакините Андреа Обрадович и Наталия Сенич.

18-годишната Каратанчева и 21-годишната Великова се стремят към първа титла на двойки в състезание при жените от веригата на Международната федерация по тенис ITF.

Следвай ни:

Още от Тенис

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 18304
  • 21
Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

Джокович: Много ми е трудно да играя с Алкарас и Синер

  • 6 сеп 2025 | 07:47
  • 4798
  • 1
Алкарас: Беше физически труден мач

Алкарас: Беше физически труден мач

  • 6 сеп 2025 | 07:23
  • 3736
  • 0
Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

Може ли Анисимова да шокира Сабаленка на финала на US Open

  • 6 сеп 2025 | 07:14
  • 5927
  • 6
Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

Синер се изпоти срещу коварния канадец, но триумфира и си гарантира поредна битка с Алкарас

  • 6 сеп 2025 | 06:41
  • 14088
  • 3
Акцентите от вълнуващия за България 13-ти ден на US Open

Акцентите от вълнуващия за България 13-ти ден на US Open

  • 6 сеп 2025 | 05:58
  • 27418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

Котев: Отиваме да вземем нещо, трябва агресия - не е нормално цял мач да нямаме картон

  • 6 сеп 2025 | 08:42
  • 19552
  • 41
Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

Инцидент в последния завой отдалечи Никола Цолов от целта

  • 6 сеп 2025 | 11:06
  • 8708
  • 4
Започва кръгът във Втора лига

Започва кръгът във Втора лига

  • 6 сеп 2025 | 12:46
  • 2443
  • 3
Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

Българин ще триумфира с титлата на US Open днес

  • 6 сеп 2025 | 08:32
  • 18304
  • 21
Националите пристигнаха в Грузия

Националите пристигнаха в Грузия

  • 6 сеп 2025 | 12:28
  • 2345
  • 8
Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

Ясен е първият осминафиналист на ЕвроБаскет 2025

  • 6 сеп 2025 | 13:50
  • 12076
  • 0