  Sportal.bg
  Волейбол
  Национал продължава кариерата си в Суперлигата на Италия

Национал продължава кариерата си в Суперлигата на Италия

  • 6 сеп 2025 | 11:05
  • 537
  • 0

Националът Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Суперлигата на Италия.

Новината обяви колегата Джулиано Бидони във volleynews.it.

28-годишният посрещач, който през миналия сезон игра за турския Гранд Галатасарай (Истанбул), ще играе за италианския Веро Волей (Монца).

Атанасов, който бе спряган за съотборник на Алекс Грозданов в шампиона на Полша Богдана ЛУК (Люблин), ще замени в Монца канадския национал Броуди Хофър, който първоначално подписа през юни с Веро Волей, но след това на 10 август премине в турския Халкбанк (Анкара), където ще играе под ръководството на Радостин Стойчев и ще бъде съотборник с Цветан Соколов.

Все още няма официално потвърждение от клуба, но се очаква това да стане скоро.

Мартин Атанасов ще се бори за титулярно място в Монца с германеца Ерик Рьорс, финландеца Лука Мартина и младежкия национал на България Жасмин Величков.

