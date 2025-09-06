Популярни
Ивайло Иванов свири полуфинал на световното в Тайланд

  • 6 сеп 2025 | 10:04
Най-добрият български съдия Ивайло Иванов получи поредно престижно назначение. Реферът, който миналата година имаше наряди на Олимпийските игри в Париж, ще ръководи единия от полуфиналните сблъсъци на световното първенство при жените – Япония - Турция.

Волейболистките на Южната ни съседка се класираха за първи исторически полуфинал на Мондиал, след като на четвъртфиналите се наложиха над САЩ с 3:1 гейма. Тимът на Япония пък е на полуфинал след 15 години пауза, като достигна до спора за медалите след 5-геймов успех над Нидерландия с 3:2 гейма.

Срещата между Япония и Турция е на 6 септември, от 11:30 часа в Банкок.  

Ивайло Иванов ще бъде първи съдия на мача.

Досега на световното в Тайланд българският представител имаше седем мача. Иванов беше първи съдия на двубоите Белгия – Словакия и Германия – Полша, и втори съдия на срещите Белгия – Куба и Белгия – Италия от груповата фаза. Той ръководи и осминафиналите Япония – Тайланд и САЩ – Канада, както и четвъртфиналът Италия - Полша.

