Поражение за Никола Дипчиков в Краснодар

Професионалният ММА боец Никола Дипчиков допусна поражение на събитието АCA 191 в Краснодар. Българинът бе победен от Ибрахим Магомедов с резултат 29-28 и от тримата съдии след 15 минути битка.

Българинът бе боецът, който нанесе повече и по-силни попадения, както този, който пресира повече и върви напред, но дагестанецът пренесе единоборството на земя няколко пъти с поваляния. Последният трети рунд премина почти изцяло в партер, като Дипчиков се опитваше да налага удари с лакти от гърба си, докато Магомедов се защитаваше и пазеше позицията си на контрол. Главният рефер избра да не изправя бойците в стойка, въпреки че 30-годишният Магомедов не се опитваше да прогресира позиционно или да нанася щети чрез удари.

Дипчиков имаше опит за ключ на ръката "кимура" в края на последния рунд, но не успя да накара съперника си да се предаде.

С тази загуба серията на 41-годишния Дипчиков от три поредни победи бе прекъсната. За боеца от Севлиево това бе 37-а професионална среща.