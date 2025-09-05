Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Апоел Тел Авив и Рилски спортист ще се надлъгват в "Арена София"

Апоел Тел Авив и Рилски спортист ще се надлъгват в "Арена София"

  • 5 сеп 2025 | 08:59
  • 1287
  • 0

Отборите на Апоел Тел Авив и Рилски спортист излизат един срещу друг в контролна среща, която ще се изиграе днес от 19:00 часа в зала "Арена София", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Организаторите обявиха вход свободен за баскетболния сблъсък в столичното спортно съоръжение.

Мачът е част от предсезонната подготовка на израелския гранд, който ще играе домакинските си мачове от Евролигата през този сезон в България. Срещите ще се провеждат предимно в София, а три от тях ще преместят отбора в "Арена Ботевград".

Преди два дни селекцията на Димитрис Итудис изигра първия си приятелски мач, в който победи със 105-71 Балкан.

Снимки: Борислав Цветанов

