Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Мадрид

Българинът Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният Маздрашки загуби от поставения под номер 3 представител на домакините Алехандро Пертуса с 6:7(7), 1:6 след 107 минути на корта.

Българският тийнейджър пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек на първия сет той първоначално успя да навакса изоставане от 2:5, но в крайна сметка загуби със 7:9. Във втората част испанецът стигна до крайната победа със серия от пет поредни гейма.

Маздрашки е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис".