Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Мадрид

Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Мадрид

  • 5 сеп 2025 | 17:55
  • 149
  • 0
Анас Маздрашки отпадна на 1/4-финалите в Мадрид

Българинът Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей за мъже в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишният Маздрашки загуби от поставения под номер 3 представител на домакините Алехандро Пертуса с 6:7(7), 1:6 след 107 минути на корта.

Българският тийнейджър пропиля ранен пробив аванс, а в последвалия тайбрек на първия сет той първоначално успя да навакса изоставане от 2:5, но в крайна сметка загуби със 7:9. Във втората част испанецът стигна до крайната победа със серия от пет поредни гейма.

Маздрашки е част от разширения състав на националния отбор на България за Купа "Дейвис".

Следвай ни:

Още от Тенис

Девета глава от забележителния дуел Джокович - Алкарас

Девета глава от забележителния дуел Джокович - Алкарас

  • 5 сеп 2025 | 14:07
  • 1498
  • 0
Стаматова, Великова и Алекса Каратанчева ще играят полуфинали в Сърбия

Стаматова, Великова и Алекса Каратанчева ще играят полуфинали в Сърбия

  • 5 сеп 2025 | 14:04
  • 517
  • 0
Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на "Чалънджър" във Франция

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на "Чалънджър" във Франция

  • 5 сеп 2025 | 13:51
  • 626
  • 0
Бьорн Борг за рака: Не послушах лекарите!

Бьорн Борг за рака: Не послушах лекарите!

  • 5 сеп 2025 | 12:30
  • 1410
  • 0
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 10677
  • 0
Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

  • 5 сеп 2025 | 09:23
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 11934
  • 11
Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

Промените в ЦСКА продължават! "Червените" обявиха раздяла с важни фигури от ДЮШ

  • 5 сеп 2025 | 17:01
  • 4452
  • 3
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 5515
  • 6
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 36764
  • 59
Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

Никола Цолов направи важна крачка към вицешампионската титла във Формула 3

  • 5 сеп 2025 | 16:43
  • 4177
  • 2
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 10677
  • 0