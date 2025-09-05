Еволюцията на "Чалънджър" тура през погледа на играч

На 33 години Лоренцо Джустино е видял как "Чалънджър" тура се променя драматично, откакто стана професионалист през 2007 г. Роден в Неапол, но отдавна установен в Барселона със своята испанска съпруга – а вече и баща на малко момиченце – Джустино продължава да се състезава със същата страст, която го изведе до рекордното му класиране №127 в света през 2019 г.

Говорейки по време на турнира от ITF сериите в Овиедо, италианецът разсъждава за това как турът се е променил през последните 15 години.

„Имаше много по-малко турнири и по-малко играчи,“ спомня си Джустино, цитиран от tennis.com. „Трябваше да си в Топ 80, за да печелиш пари. Днес, ако си в Топ 200, вече е възможно. “За него и еволюцията на екипировката е изиграла роля в промяната на играта. „Днес е по-лесно да се играе тенис, защото топките са се променили. Те станаха по-бавни и по-лесни за контрол. По-лесно е да вкараш топката в корта. Но, честно казано, вече няма качествени топки. Тенисът стана по-бавен. Зрителите могат да гледат повече разигравания. Средната скорост на уинърите преди осем години беше 162 км/ч, а днес е 122 км/ч. Трябва да се адаптираш. Това е по-добре за по-високите играчи, които могат да придадат повече сила на ударите си.“

Според него професионализмът е друга ключова характеристика на днешния "Чалънджър" тур.

„Днес всеки има треньор и физиотерапевт с него. Преди никой дори не ходеше във фитнеса. Всичко опира до известните "два процента" – нужно е само да спечелиш два процента повече точки от опонента си, за да победиш в мача. За да спечелиш турнир, трябва да си само с два процента по-добър от всички останали.“

Най-големият връх в кариерата на Джустино идва през 2019 г. в Алмати, Казахстан, когато побеждава Федерико Кория и печели първата си титла от "Чалънджър".

„Това беше много хубав турнир с прекрасни кортове. Играехме на висока надморска височина, което го направи доста труден. Това беше най-добрата година в кариерата ми. Почти влязох в топ 100 и бях сред топ 10 на играчите в "Чалънджър"-ите, защото спечелих много мачове. Взех титлата, но също така играх още три финала и поддържах много високо ниво.“

Годината обаче се оказва горчива, тъй като скоро след това получава контузия в лакътя, която спира напредъка му.

„От това да съм на крачка от топ 100 до ситуация, в която може би няма да играя тенис повече“, признава той.

Въпреки трудностите, Джустино остава мотивиран, особено след като новото му семейство му дава свежа перспектива.

„Искам отново да играя на турнирите от "Големия шлем", но вече не всичко е тенис. Пътувам повече от 10 години, което не е лесно. Може би в бъдеще ще искам да съм повече у дома с детето си. Последните няколко седмици те бяха с мен на турнето и това беше много мотивиращо. Така че може би ще се наслаждавам на още няколко години игра.“