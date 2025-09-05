Популярни
Болдирев започна с успех на Световното по бокс в Ливърпул

  • 5 сеп 2025 | 16:59
  • 323
  • 0
Семион Болдриев започна с успех на Световното първенство по бокс за мъже и жени в Ливърпул. Той надделя с неединодушно съдийско решение над представителя на Италия Роберто Лици.

Националът ни започна първия рунд по отличен начин, като държеше съперника си на дистанция с бързи прави удари. Състезателят на ЦСКА показа добро движение из ринга и точност в ударите си, докато италианецът се затрудняваше да се приближи и да пласира крошета и ъперкъти. Четирима от страничните съдии присъдиха рунда в полза на Болдирев.

Във втората част боксьорът ни бе още по-категоричен. Лици получи няколко забележки за непозволени удари, а освен това му бе отнета и точка от актива заради удар с глава. Болдирев пое няколко силни удара, но не бе разклатен и продължи с точност на маркира съперника си. Втория рунд отново отиде за бронзовия медалист от световното по бокс за юноши.

Играта се "накъса" от клинчове в третия рунд. Болдирев запази преднината си и изигра умно рунда и си заслужи място в следващия кръг от категорията до 85 килограма. На 9-и септември Болдирев ще продължи битката за медал от Мондиала по бокс с двубой срещу Самет Ерсой от Турция.

Във вечерната програма днес ще видим още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. В категория до 50 килограма нашият национал, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да се проведе около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от Световно първенство и европейски първенец.Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от Европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да се играе около 22:45 часа

