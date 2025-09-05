Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Беноа Сен Дени преди UFC Париж: Напрежението не е тежест, а привилегия

Беноа Сен Дени преди UFC Париж: Напрежението не е тежест, а привилегия

  • 5 сеп 2025 | 15:20
  • 247
  • 0

Беноа Сен Дени се радваше на светкавичен възход в леката категория на UFC с пет поредни победи с приключване през 2022 и 2023 г. Но след това записа две поредни поражения. Първо, в най-голямата възможност в кариерата си, Сен Дени претърпя загуба с нокаут във втория рунд от Дъстин Порие. Близо седем месеца по-късно Сен Дени беше надигран от Ренато Мойкано, което доведе до загуба с технически нокаут след лекарска намеса в първия му главен мач за UFC в родната му Франция.

Когато поглежда назад към този период от кариерата си, Сен Дени осъзнава, че напрежението му е повлияло и е научил някои неща.

„С времето научих, че е излишно да се подлагаш на твърде голямо напрежение“, каза Сен Дени пред MMA Junkie Radio. „Също така, напрежението не е лошо нещо. То е привилегия. Ако имаш напрежение, това е защото има залог, когато се биеш. Наслаждавам се на процеса. Разбира се, беше трудно през последните няколко години. Чувствах голямо напрежение и не бях свикнал с него. Сега се чувствам отново готов да правя това, което обичам, а то е да се бия и да побеждавам.“

Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) се завърна към победите в последния си двубой – успех със събмишън над Кайл Преполек през май. Боецът с прякор „Бога на войната“ ще се опита да запише втора поредна победа в събота на UFC Fight Night 258 в Париж, където ще се изправи срещу Маурисио Руфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) в основния подгряващ мач на събитието.

Вижте цялото интервю с представителя на "петлите" тук:

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:
Насурдин Имавов - Кайо Боральо

Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи

Мейсън Джоунс - Боладжи Оки

Модестас Букаускас - Пол Крейг

Алекс Сола - Райс Маккий

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Виктор Скерлев ще се бори за бронз на Европейското по джудо за юноши

Виктор Скерлев ще се бори за бронз на Европейското по джудо за юноши

  • 5 сеп 2025 | 15:36
  • 406
  • 0
Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

Александър Волкановски получи актьорска роля в холивудска продукция

  • 5 сеп 2025 | 15:08
  • 379
  • 0
Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

  • 5 сеп 2025 | 14:14
  • 340
  • 0
Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

  • 5 сеп 2025 | 13:53
  • 390
  • 0
Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

Голям удар по бойната карта на UFC в Париж

  • 5 сеп 2025 | 12:57
  • 504
  • 0
Шок за феновете: Тайсън срещу Мейуедър през 2026-а

Шок за феновете: Тайсън срещу Мейуедър през 2026-а

  • 5 сеп 2025 | 11:40
  • 4788
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 8876
  • 4
Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
  • 2863
  • 3
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 27818
  • 34
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 28048
  • 4
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 8657
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 8310
  • 1