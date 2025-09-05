Беноа Сен Дени преди UFC Париж: Напрежението не е тежест, а привилегия

Беноа Сен Дени се радваше на светкавичен възход в леката категория на UFC с пет поредни победи с приключване през 2022 и 2023 г. Но след това записа две поредни поражения. Първо, в най-голямата възможност в кариерата си, Сен Дени претърпя загуба с нокаут във втория рунд от Дъстин Порие. Близо седем месеца по-късно Сен Дени беше надигран от Ренато Мойкано, което доведе до загуба с технически нокаут след лекарска намеса в първия му главен мач за UFC в родната му Франция.

Когато поглежда назад към този период от кариерата си, Сен Дени осъзнава, че напрежението му е повлияло и е научил някои неща.

„С времето научих, че е излишно да се подлагаш на твърде голямо напрежение“, каза Сен Дени пред MMA Junkie Radio. „Също така, напрежението не е лошо нещо. То е привилегия. Ако имаш напрежение, това е защото има залог, когато се биеш. Наслаждавам се на процеса. Разбира се, беше трудно през последните няколко години. Чувствах голямо напрежение и не бях свикнал с него. Сега се чувствам отново готов да правя това, което обичам, а то е да се бия и да побеждавам.“

Сен Дени (14-3 MMA, 6-3 UFC) се завърна към победите в последния си двубой – успех със събмишън над Кайл Преполек през май. Боецът с прякор „Бога на войната“ ще се опита да запише втора поредна победа в събота на UFC Fight Night 258 в Париж, където ще се изправи срещу Маурисио Руфи (12-1 MMA, 3-0 UFC) в основния подгряващ мач на събитието.

Вижте цялото интервю с представителя на "петлите" тук:

Sportal.bg ще отразява основната бойна гала на UFC Париж. Битките започват в 22:00 часа българско време. Ето кои са дуелите:

Насурдин Имавов - Кайо Боральо



Беноа Сен Дени - Маурисио Руфи



Мейсън Джоунс - Боладжи Оки



Модестас Букаускас - Пол Крейг



Алекс Сола - Райс Маккий