  Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

Златко Янков: Момчета, по-смело! И испанците са с по два крака

  • 5 сеп 2025 | 15:18
Бронзовият медалист от Мондиал'94 Златко Янков опита да вдъхне кураж и увереност на сегашните национали, които паднаха снощи с 0:3 от Испания в световните квалификации. Легендарният полузащитник на България и Левски посъветва "лъвовете" да играят по-смело.

България се бори, но Испания е от друга галактика
България се бори, но Испания е от друга галактика

"Не ми хареса играта на нашите. Много плахо, предпазливо. Имаше грешки в разиграванията, в изнасянето, губехме битката за втора топка. Испанците рядко пресираха защитата ни и успявахме само там да разиграваме без напрежение. А когато два-три пъти погледнахме по-смело напред, се видя, че и ние можем да създаваме опасности.

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността
Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Момчета, по-смело! По два крака имат и испанците! Европейски шампиони са, но и те са хора. Излизаш и стъпваш здраво! Дали срещу Италия, Германия, Аржентина, Испания или Франция, излизаш и се раздаваш на макс, така правехме ние. Само срещу Германия се смутихме, когато ни поведоха, но Данчо, Емо и Петьо, които тогава играеха в Бундеслигата, Ицо и Краси също, ни надъхаха: "Айде, стягайте се! Нищо особено не са, какво като са германци, обръщаме ги". И след почивката ги обърнахме. И на клубно ниво така играехме, не цепехме басма на никого - хвърляш се, пък каквото стане.

В Грузия очаквам по-добра игра. Излизаме и решително - за победа! По-атакуващо трябва. Срещу Испания имахме една-две възможности за гол, за малко не стана. Трябва и да се подсигуряват повече отзад. Нюрнбергер го харесвам, но го оставяхме често човек срещу човек с Ямал и онзи само като замахне и го подминаваше, след което навлизаше опасно по крилото. Трябва да му леем куршум след тези финтове. Трябваше някой да го подсигурява отблизо срещу Ямал. А нашите един на един не тръгваха да се надиграват. Надигравайте се, какво като са испанци, по-смело трябва", каза разпалено Фара.

