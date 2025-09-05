Венцеслав Иванов: Постоянството е важно

В неделя, Ком (Берковица) играе с втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от третия кръг на Северозападната Трета лига.

„Започнахме добре сезона. Редно е да го затвърждаваме. Постоянството е важно. Предстои мач между отбори, изградени от младост и опит. Ще има надиграване. Всеки търси победата. Трябва да сме концентрирани от първия до последния съдийски сигнал. В противен случай, рискуваме да ни накажат. Имат изпълнители, които могат да го направят“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.