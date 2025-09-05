Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

Вандерлей Силва няма да получи своя дългоочакван реванш срещу Витор Белфорт в главното събитие на "Spaten Fight Night 2" в Сао Пауло, Бразилия, на 27 септември. В момента Силва очаква заместник.

Според Globo TV, Белфорт, който победи Силва в мач от UFC през далечната 1998 г., е бил принуден да се оттегли от събитието, след като е получил сътресение по време на тренировка.

Това е вторият път, в който Белфорт официално се оттегля от реванш със сънародника му. Бразилските икони трябваше да се изправят един срещу друг на UFC 147 в Бело Оризонте, Бразилия, през юни 2012 г., но тогава Белфорт се оттегли със счупена ръка. Рич Франклин го замести и спечели с единодушно съдийско решение.

Силва ще направи своя дебют в бокса след легендарна кариера в ММА с актив от 35-14-1. Бившият шампион на PRIDE и претендент за титлата в UFC обаче не е печелил битка от нокаута си над Брайън Стан на UFC Japan през март 2013 г. Силва загуби последните си два мача срещу Чаел Сонен и Куинтън Джаксън под шапката на Bellator между 2017 и 2018 г.