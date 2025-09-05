Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

  • 5 сеп 2025 | 14:14
  • 211
  • 0
Витор Белфорт се оттегля от боксовия мач с Вандерлей Силва

Вандерлей Силва няма да получи своя дългоочакван реванш срещу Витор Белфорт в главното събитие на "Spaten Fight Night 2" в Сао Пауло, Бразилия, на 27 септември. В момента Силва очаква заместник.

Според Globo TV, Белфорт, който победи Силва в мач от UFC през далечната 1998 г., е бил принуден да се оттегли от събитието, след като е получил сътресение по време на тренировка.

Това е вторият път, в който Белфорт официално се оттегля от реванш със сънародника му. Бразилските икони трябваше да се изправят един срещу друг на UFC 147 в Бело Оризонте, Бразилия, през юни 2012 г., но тогава Белфорт се оттегли със счупена ръка. Рич Франклин го замести и спечели с единодушно съдийско решение.

Силва ще направи своя дебют в бокса след легендарна кариера в ММА с актив от 35-14-1. Бившият шампион на PRIDE и претендент за титлата в UFC обаче не е печелил битка от нокаута си над Брайън Стан на UFC Japan през март 2013 г. Силва загуби последните си два мача срещу Чаел Сонен и Куинтън Джаксън под шапката на Bellator между 2017 и 2018 г.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Отличен старт за Радослав Росенов

Отличен старт за Радослав Росенов

  • 5 сеп 2025 | 03:59
  • 2497
  • 0
Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

Еди Хърн очаква Антъни Джошуа да се завърне на ринга в началото на 2026 г.

  • 4 сеп 2025 | 19:31
  • 1002
  • 0
Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

Американски софтуер за тренировки ще бъде въведен в СК „Калоян – Ладимекс“

  • 4 сеп 2025 | 17:47
  • 363
  • 0
Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

Маурисио Руфи иска мач с Илия Топурия и не смята, че е далеч от него

  • 4 сеп 2025 | 17:21
  • 577
  • 0
Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

Наковски преди битката в Испания: Чувствам се по-силен от всякога

  • 4 сеп 2025 | 14:26
  • 1088
  • 0
Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

Насурдин Имавов: Ще съм претендент за титла след победа на UFC Париж

  • 4 сеп 2025 | 13:54
  • 563
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 5651
  • 4
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 19139
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 16639
  • 11
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 21893
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 6321
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 7083
  • 0