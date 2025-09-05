Популярни
  2. Партизан (Червен бряг)
  3. Николай Боянов: От нас зависи

Николай Боянов: От нас зависи

  • 5 сеп 2025 | 14:12
  • 229
  • 0

Партизан (Червен бряг) приема утре едноименния тим на Троян. Срещата от третия кръг на Северозападна Трета лига.

„Победихме съперника в приятелска среща по време на подготовката. Това обаче не означава нищо. Предстоящият двубой ще е много по-различен. Ако не излезем мобилизирани, можем да си го направим доста труден. Важното е да играем както можем. Имаме потенциал да спечелим. Трябва обаче да го демонстрираме на терена“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.

Снимки: ФК Партизан Червен бряг - фейсбук

