Николай Боянов: От нас зависи

Партизан (Червен бряг) приема утре едноименния тим на Троян. Срещата от третия кръг на Северозападна Трета лига.

„Победихме съперника в приятелска среща по време на подготовката. Това обаче не означава нищо. Предстоящият двубой ще е много по-различен. Ако не излезем мобилизирани, можем да си го направим доста труден. Важното е да играем както можем. Имаме потенциал да спечелим. Трябва обаче да го демонстрираме на терена“, коментира пред Sportal.bg Николай Боянов, треньор на червенобрежкия тим.

Снимки: ФК Партизан Червен бряг - фейсбук