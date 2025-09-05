Девета глава от забележителния дуел Джокович - Алкарас

Съществуват много мечтани двубои, които феновете биха искали да видят между играчи от различни поколения. Кой не би искал да наблюдава Бьорн Борг срещу Пийт Сампрас или Роджър Федерер срещу своя идол и впоследствие треньор Стефан Едберг? Така започва анализ на сайта ATPtour.com на забележителния дуел между Карлос Алкарас и Новак Джокович.

Разликата във възрастта между тези двойки – по 15 години – е дори по-малка от 16-е години, които делят 22-годишния испанец и 38-годишния сърбин, които ще се срещнат в петък на полуфинала на US Open. На пръв поглед Алкарас и Джокович не изглеждат като типични съперници на най-големите спортни сцени, но през последните три години те изградиха междупоколенческо съперничество, което ще се помни дълго.

Подобни съперничества почти липсват в спорта. Почти 13 години делят Люис Хамилтън и Макс Верстапен, които станаха ожесточени опоненти във Формула 1. Флойд Мейуедър се би с Канело Алварес, който е с 13 години по-млад, но двамата не бяха в разцвета на кариерата си едновременно. В тениса Серина Уилямс е с 16 години по-голяма от Наоми Осака, но те се срещнаха само четири пъти, докато Джокович води с 5-3 срещу Алкарас и в петък ще добавят девета глава в съперничеството си.

Федерер игра до края на 30-те си и достигна четвъртфиналите на "Уимбълдън" 2021 на 39 години. Но неговите основни опоненти останаха Джокович и Рафаел Надал - неговите връстници.

От първия им двубой на "Мастърс"-а в Мадрид през 2022-ра до срещата им тази година на Australian Open, Алкарас и Джокович се сблъскваха за някои от най-големите трофеи в тениса – включително два финала от "Големия шлем", финала на Олимпийските игри в Париж и финал на "Мастърс". Четвъртфиналът им в Мелбърн през този сезон бе най-ранната им среща в турнир.

Това е възможно най-вече благодарение на дълголетието на Джокович. Сърбинът вече е със седем години по-възрастен от своя идол Сампрас, когато американецът игра последния си мач на 31. Въпреки това Джокович продължава да достига финални етапи в турнирите от "Шлема" – през 2025 г. той е сред полуфиналистите и в четирите. Коментаторът Ник Лестър, който предаваше първата им среща в Мадрид, не е изненадан:

„Никога няма да забравя как Андре Агаси каза, когато работеше за кратко с Новак, че и на 40 Джокович вероятно ще играе на най-високо ниво, защото тялото и издръжливостта му са нещо, което не беше виждал преди. Това ми остана в главата. И ето, че не сме далеч от този момент – може би само на няколко години.“

Когато за първи път се срещнаха в Мадрид преди повече от три години, това бе звездният момент на Алкарас. Той победи Рафаел Надал и Джокович в два поредни дни, като пречупи сърбина след 3 часа и 36 минути.

„Вероятно това е един от най-добрите дни в кариерата ми, в живота ми, без съмнение“, каза Алкарас тогава.

Малко след това светът видя, че четири месеца по-късно той ще стане най-младият №1 в историята на ранглистата. После Алкарас доказа, че е повече от предизвикателство за Джокович, след като го победи в два поредни финала на "Уимбълдън" (2023 и 2024).

Едва на Олимпиадата в Париж през 2024 Джокович нанесе своя удар, спечелвайки единствения трофей, който му липсваше. Междувременно Алкарас и Яник Синер излязоха на върха на спорта, като взеха седем поредни титли от "Шлема". Сега на US Open те могат да станат осем последователни.

Изведнъж Джокович, рекордьорът с 428 седмици като №1, вече е преследвач, а не преследван. Алкарас играе блестящ тенис и това изисква Джокович да се издигне до неговото ниво, а не обратното.

Но както показа на Australian Open 2025, Новак е жаден да го направи срещу младите си съперници. На 38 години може да му се наложи да отстрани и Алкарас, и Синер, за да спечели титлата на US Open.

„Всички вероятно очакват финал между тях двамата“, каза Джокович. „Аз ще опитам да объркам плановете на повечето хора.“

Макар да е на 38, Джокович не играе като за тази възраст. Единствено Синер го е побеждавал в завършен мач от "Шлема" този сезон – и то два пъти. 24-кратният шампион от "Големия шлем" се отказа след първия сет на полуфинала в Мелбърн срещу Александър Зверев.

„Мисля, че двама играчи – Синер и Алкарас – вдигнаха летвата още по-високо, когато никой не очакваше това да е възможно", казва Ник Лестър. "Но значимостта на възрастовата разлика е забележителна. И вярвам, че тези двама сега дават на Новак последния заряд, който го държи мотивиран. Вижда се и в пресконференциите му – още има нотка на предупреждение да не го отписват".

Снимки: Imago