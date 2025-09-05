Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стаматова, Великова и Алекса Каратанчева ще играят полуфинали в Сърбия

Стаматова, Великова и Алекса Каратанчева ще играят полуфинали в Сърбия

  • 5 сеп 2025 | 14:04
  • 281
  • 0
Стаматова, Великова и Алекса Каратанчева ще играят полуфинали в Сърбия

Юлия Стаматова се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 Агустина Члпак (Аржентина). Срещата продължи час и 22 минути.

Стаматова спечели четири поредни гейма от 2:3 до 6:3 в първия сет, а във втория направи обрат от 2:4 до 6:4. Така 32-годишната българка записа трета поредна победа на турнира без да загуби сет.

За място на финала Стаматова ще играе утре срещу победителката от мача между втората в схемата Драгиня Вукович (Сърбия) и друга представителка на домакините Тамара Чурович.

Дария Великова и Алекса Каратанчева пък се класираха за полуфиналите в надпреварата на двойки. Българките победиха с 6:3, 6:3, 6:4 Киара Йеролимов (Хърватия) и Теа Никчевич (Черна гора). За място на финала българското дуо ще играе срещу Агустина Члпак (Аржентина) и Кристина Почтовик (Украйна).

Следвай ни:

Още от Тенис

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на турнир в Мадрид

  • 5 сеп 2025 | 09:23
  • 666
  • 0
Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

Аманда Анисимова не се предаде и се пребори за място на финала на US Open

  • 5 сеп 2025 | 09:00
  • 1970
  • 0
Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

Ден 12 на US Open се превърна в празник за българския тенис и определи участничките в женския финал

  • 5 сеп 2025 | 07:54
  • 42539
  • 2
Сабаленка: Много съм щастлива, че отново съм на финала

Сабаленка: Много съм щастлива, че отново съм на финала

  • 5 сеп 2025 | 07:01
  • 2348
  • 1
Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

Сабаленка разплака публиката в САЩ и ще опита да дублира титлата си

  • 5 сеп 2025 | 05:58
  • 3730
  • 0
Драматичен успех на Иван Иванов в Ню Йорк

Драматичен успех на Иван Иванов в Ню Йорк

  • 4 сеп 2025 | 23:01
  • 13100
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

Стойчо Младенов: Не е станало нещо неочаквано, сблъскахме се с реалността

  • 5 сеп 2025 | 13:16
  • 5630
  • 4
Левски задържа една от звездите си с нов договор

Левски задържа една от звездите си с нов договор

  • 5 сеп 2025 | 09:05
  • 19111
  • 2
Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

Стоичков: Прекарах три месеца в Ал-Насър и взех трофей, а Кристиано от три години е там и не е спечелил нищо

  • 5 сеп 2025 | 13:07
  • 16564
  • 11
Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

Какво доведе до огромната промяна, която снощи разтърси Тотнъм

  • 5 сеп 2025 | 10:26
  • 21863
  • 3
Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

Ден 13 на US Open: Кои ще са финалистите при мъжете и ще има ли български финал при юношите?

  • 5 сеп 2025 | 11:08
  • 6309
  • 0
Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

Квалификациите за Мондиал 2026 продължават с нови десет мача

  • 5 сеп 2025 | 07:36
  • 7077
  • 0