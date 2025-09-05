Терънс Крауфорд посочи най-добрия боксьор в UFC

Според боксовата звезда Терънс Крауфорд, Коди Гарбрандт е най-добрият боксьор в UFC.

Крауфорд се противопостави на общоприетото мнение по въпроса кой е най-добрият боксьор в най-голямата ММА организация в света.

В момента той се подготвя за боксов двубой срещу Канело Алварес на 13 септември в Лас Вегас — събитие, което е съвместно промотирано от изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт. Във връзка с това Кроуфорд гостува в подкаста "Full Send", където беше попитан кой според него е най-добрият боксьор в UFC.

Боксьорът от Небраска посочи бившия шампион в категория „петел“ Коди Гарбрандт.

„Това е моят човек, Коди [Гарбрандт]“, заяви Крауфорд. „Той е най-добрият боксьор в UFC.“

Американецът се утвърди като един от най-добрите боксьори в света в последните десет години. Той няма загуба на профи ринга и се надява да пренесе тази инерция и в мача с Алварес, който пък е в серия от шест поредни победи.

Въпреки че водещият на подкаста усилено се опита да убеди Крауфорд, че Топурия е най-добрият боксьор в UFC, той остана твърд в позицията си и обясни защо смята, че Гарбрандт е по-добър в чистия бокс.

„Да, но не знам, човече, Коди има страхотни ръце“, каза Крауфорд. „Говоря за чист бокс, не говорим за нищо друго. Когато става въпрос само за боксови умения, просто мисля, че Коди има най-добрите боксови умения в UFC. Но това е само мое мнение.“

Боксовият сблъсък между Канело и Крауфорд ще се проведе в неделя сутрин 14-и септември. Планираната за 12 рунда битка се очаква да започне в 06:30 часа българско време. Sportal.bg ще отразява дуела на живо.