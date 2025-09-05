Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на "Чалънджър" във Франция

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Касис (Франция) с награден фонд 91250 евро.

23-годишният българин и представителят на домакините Енцо Валар отстъпиха с 2:6, 0:6 от поставените под №3 представители на домакините Артюр Реймон и Лука Санчес. Срещата продължи 55 минути.

С доброто си представяне на турнира Генов си осигури 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която заема 249-о място. Антъни Генов игра първи финал на двойки на състезание от този ранг в Пособланко (Испания) в края на юли.