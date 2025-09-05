Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

  • 5 сеп 2025 | 13:21
  • 100
  • 0
БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

По инициатива на Комисията по масов спорт към Българската федерация по художествена гимнастика клубове от цялата страна отварят вратите си за демонстративни занимания по “Гимнастика за деца и възрастни”.

Датите са 12, 13, 16 и 22 септември, а всички занимания са безплатни.

СОФИЯ

12.09. СКХГ “София Спорт - 2017", начало 18:00 -20:00, "Асикс Арена"

12.09 СКХГ „Локомотив“, начало 17:00 - 18:00, „Мария Луиза“ №102

12.09 СКХГ „Елизабет – Ритмика“, начало 18:00 - 19:00, 50 ОУ „Васил Левски“, кв. Драгалевци

12.09 СКХГ „Емджой“, начало 10:00 - 12:00, Спортна зала Winbet sport event centre (вход откъм ул. „Хан Омуртаг“ 54)

13.09 КХГ „Биляна“, начало 10:00, стадион „Академик“

13.09 СК „Амарант“ – начало 10:00 – 11:00, Национална футболна база Бояна (за деца от 5 до 9 г.)

13.09 СК „Нюанс НСА“, начало 10:00 – 12:00, НСА, зала 207

13.09 СК „Виктория“ – начало 12:00 – 13:00, Илиянци 98 НУ (ул. Махония 2)

13.09 КХГ „Левски – Триадица“ , ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов №18

16.09 СК „Нюанс – НСА“, начало 18:00 – 20:00, Гургулят №1

16.09 СКХГ „Феникс“ , начало 18:30 – 19:30, ул. Тодорини кукли №47

ПЛОВДИВ

12.09. СК “Баланс”, начало 17:30 - 19:30, жк. Тракия ул. Професор "Цветан Лазаров" 10, Фитнес Лаута

12.09 СКХГ „Спартак“, начало 19:30, стадион Спартак зала по художествена гимнастика

13.09 СКХГ „Вива“, начало 10:00 – 12:00, зала Дунав спортни игрища

13.09 СК „Тракия“, начало 10:00 – 12:00 , зала „Чайка“, стадион „Пловдив“

13.09 СКХГ „Тракия Елит“ , начало 10:00 – 12:00, стадион „Христо Ботев“, бул. „Източен“ №10

13.09 СКХГ „Диана“ - начало 10:00 – 12:00, зала Олимпиада (до плувен комплекс Нептун)

ПАЗАРДЖИК

13.09 СКХГ „Далия старс“, начало 10:00 – 11:00, Спортна зала на Спортно училище Пазарджик

13.09 СК „Диляна Прима“, начало 10:00 – 11:00, спортна зала „Младост“

13.09 СК „Диляна“, начало 11:00 – 12:00, спортна зала „Младост“

БУРГАС

12.09 СКХГ Черноморец ,жк Меден Рудник, спортна зала Никола Станчев начало 9:30 – 12:30

ВАРНА

16.09 КХГ "Грация" , начало 12:00 - 14:00, зала "Простор", залата по художествена гимнастика

ШУМЕН

12.09 СКХГ „Ритмик Шумен“, начало 10:00, Спортен комплекс „Плиска“

ТЪРГОВИЩЕ

22.09 СКХГ „Алегро“, начало 17:00, Спортен комплекс „Петко Добрев“

МЕЗДРА

22.09 СК „Анелия Мездра“ начало 17:00 – 18:00, Салон на ОУ „Христо Ботев“

КЮСТЕНДИЛ

13.09 КХГ „Велбъжд“, начало 10:00, Спортен комплекс „Осогово“ зала по художествена гимнастика

ЕЛИН ПЕЛИН

12.09 СК „Теа Денс“ ,начало 18:00 – 19:00, салон на НУ „Христо Ботев“ (пл. Независимост 1)

ГОРНА МАЛИНА

12.09 СКХГ „Теа Спорт 2018“, начало 18:00, Спортен комплекс „Арена Горна Малина“

