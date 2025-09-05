БФХГ обяви Ден на отворените врати с безплатни занимания

По инициатива на Комисията по масов спорт към Българската федерация по художествена гимнастика клубове от цялата страна отварят вратите си за демонстративни занимания по “Гимнастика за деца и възрастни”.
Датите са 12, 13, 16 и 22 септември, а всички занимания са безплатни.
СОФИЯ
12.09. СКХГ “София Спорт - 2017", начало 18:00 -20:00, "Асикс Арена"
12.09 СКХГ „Локомотив“, начало 17:00 - 18:00, „Мария Луиза“ №102
12.09 СКХГ „Елизабет – Ритмика“, начало 18:00 - 19:00, 50 ОУ „Васил Левски“, кв. Драгалевци
12.09 СКХГ „Емджой“, начало 10:00 - 12:00, Спортна зала Winbet sport event centre (вход откъм ул. „Хан Омуртаг“ 54)
13.09 КХГ „Биляна“, начало 10:00, стадион „Академик“
13.09 СК „Амарант“ – начало 10:00 – 11:00, Национална футболна база Бояна (за деца от 5 до 9 г.)
13.09 СК „Нюанс НСА“, начало 10:00 – 12:00, НСА, зала 207
13.09 СК „Виктория“ – начало 12:00 – 13:00, Илиянци 98 НУ (ул. Махония 2)
13.09 КХГ „Левски – Триадица“ , ж.к. Иван Вазов, ул. Димитър Манов №18
16.09 СК „Нюанс – НСА“, начало 18:00 – 20:00, Гургулят №1
16.09 СКХГ „Феникс“ , начало 18:30 – 19:30, ул. Тодорини кукли №47
ПЛОВДИВ
12.09. СК “Баланс”, начало 17:30 - 19:30, жк. Тракия ул. Професор "Цветан Лазаров" 10, Фитнес Лаута
12.09 СКХГ „Спартак“, начало 19:30, стадион Спартак зала по художествена гимнастика
13.09 СКХГ „Вива“, начало 10:00 – 12:00, зала Дунав спортни игрища
13.09 СК „Тракия“, начало 10:00 – 12:00 , зала „Чайка“, стадион „Пловдив“
13.09 СКХГ „Тракия Елит“ , начало 10:00 – 12:00, стадион „Христо Ботев“, бул. „Източен“ №10
13.09 СКХГ „Диана“ - начало 10:00 – 12:00, зала Олимпиада (до плувен комплекс Нептун)
ПАЗАРДЖИК
13.09 СКХГ „Далия старс“, начало 10:00 – 11:00, Спортна зала на Спортно училище Пазарджик
13.09 СК „Диляна Прима“, начало 10:00 – 11:00, спортна зала „Младост“
13.09 СК „Диляна“, начало 11:00 – 12:00, спортна зала „Младост“
БУРГАС
12.09 СКХГ Черноморец ,жк Меден Рудник, спортна зала Никола Станчев начало 9:30 – 12:30
ВАРНА
16.09 КХГ "Грация" , начало 12:00 - 14:00, зала "Простор", залата по художествена гимнастика
ШУМЕН
12.09 СКХГ „Ритмик Шумен“, начало 10:00, Спортен комплекс „Плиска“
ТЪРГОВИЩЕ
22.09 СКХГ „Алегро“, начало 17:00, Спортен комплекс „Петко Добрев“
МЕЗДРА
22.09 СК „Анелия Мездра“ начало 17:00 – 18:00, Салон на ОУ „Христо Ботев“
КЮСТЕНДИЛ
13.09 КХГ „Велбъжд“, начало 10:00, Спортен комплекс „Осогово“ зала по художествена гимнастика
ЕЛИН ПЕЛИН
12.09 СК „Теа Денс“ ,начало 18:00 – 19:00, салон на НУ „Христо Ботев“ (пл. Независимост 1)
ГОРНА МАЛИНА
12.09 СКХГ „Теа Спорт 2018“, начало 18:00, Спортен комплекс „Арена Горна Малина“