Цунода се надява да сложи край на кошмара си на "Монца"

  • 5 сеп 2025 | 10:45
  • 302
  • 0

Пилотът на Ред Бул Юки Цунода заяви преди началото на уикенда за Гран При на Италия, че се надява да сложи край на кошмара си на „Монца“.

В своите четири участие в Храма на скоростта като пилот във Формула 1 японецът никога не е взимал точки на италианското трасе. Още повече, че той реално само веднъж е стигал до финала (14-то място през 2022), веднъж отпадна и два пъти дори не стартира заради различни повреди.

„Всяка година нулирам нещата, въпреки че през годините тук съм имал много проблеми, така че се надявам сега да няма такива. Тази писта ми харесва, предизвикателна е от гледна точка увереността, когато си уверен, ти знаеш, че можеш да направиш добра обиколка. За състезанието тук изпреварванията са сравнително лесни спрямо други писти, така че гледам напред към него“, заяви Цунода, който след това беше попитан и за шансовете му да остане в Ред Бул и догодина.

„Всеки уикенд се опитвам да се докажа на отбора. Резултатите винаги са нужни. Опитвам се да надскоча очакванията и да продължавам да правя това, което правя. Не мисля, че имам какво толкова да променят. Откакто Лоран (Мекис) дойде, резултатите ми не са толкова слаби. Но дали това е достатъчно, или не, не решавам аз. Аз просто трябва да продължавам да натискам“, обясни японският състезател.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
