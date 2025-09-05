Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Норис: Все още мога да спечеля титлата

Норис: Все още мога да спечеля титлата

  • 5 сеп 2025 | 10:26
Ландо Норис вярва, че все още има шанс да спечели титлата във Формула 1 през 2025 година, въпреки изоставането от 34 точки, което той има спрямо съотборника си Оскар Пиастри.

Разликата между двамата пилоти на Макларън балонира след отпадането на Норис в Нидерландия миналата седмица. Това позволи на Пиастри да прибави чисти 25 пункта към своя аванс, което чувствително наклони везните в полза на австралиеца преди финалните девет кръга за сезона.

Норис обаче не е загубил надежда, че ще може да се пребори за световната титла и без да разчита на лош късмет за своя съекипник. Британецът също така обясни, че задачата му би се улеснила, ако между него и Пиастри се наредят и други коли, които да му позволят по-бързо да топи пасива си.

„Все още мога да спечеля титлата без да се случва нищо чрезвичайно, аз искам да стане точно така. Със сигурност ще ми е по-лесно, ако между нас има и други коли. Но ние сме толкова доминантни, че това донякъде прави живота ми по-труден. Това е неприятната страна на доминацията.

„Определено не искам нищо да се случва с Оскар, ако той свърши по-добра работа, трябва да му отдам заслуженото и да призная неговото превъзходство. Аз съм такъв, не му пожелавам лош късмет. Нека по-добрият пилот победи. Ако нещата са такива в края на сезона, аз ще приема резултата“, заяви Норис преди началото на Гран При на Италия.

