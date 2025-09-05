След седмица решават къде ще е финалът на Шампионската лига през 2027 година

Изпълнителният комитет на УЕФА ще проведе следващото си заседание в Тирана, Албания, в четвъртък, 11 септември 2025 г., от 14:00 до 17:00 ч. централноевропейско време.

Едно от най-очакваните решения е свързано с определянето на домакин за финала на Шампионската лига през 2027.

По-рано същия ден, с начален час 09:00, във „Футболния дом“ на FSHF в Тирана ще се проведе фестивал на масовия футбол като част от програмата на УЕФА „Футбол в училище“. Церемонията по откриването ще включва президента на УЕФА Александър Чеферин и президента на Албанската футболна асоциация Арманд Дука. Сто момчета и момичета от местни училища ще участват във фестивала, към които ще се присъединят посланиците на УЕФА Луиш Фиго и Альоша Асанович, както и бивши местни играчи и знаменитости.

След заседанието УЕФА ще издаде съобщение за медиите, в което ще обяви решенията, взети от Изпълнителния комитет.